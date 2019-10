Toneelvereniging De Doorbraak sluit gouden jubileumjaar af met komedie in De Woeker Ronny De Coster

10 oktober 2019

10u36 0 Oudenaarde De Oudenaardse toneelvereniging “De Doorbraak” rondt haar feestjaar naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag af met een komedie in De Woeker. Een twaalfkoppige acteursploeg onder leiding van huisregisseur Marc De Bruyker staat klaar voor een avondje lachen.

“Familiejuwelen” is het verhaal van Dr. David Mortier en speelt zich af in het AZ Oudenaarde. “Dokter Mortier wil ongestoord zijn toespraak memoriseren die hij zal houden op de jaarlijkse internationale conferentie voor neurologen in het AZ van Oudenaarde. Onverwachts, maar zeker ongelegen, wordt David gestoord door het bezoek van een jeugdliefde: zijn ex-collega, verpleegster Miek. Zij vertelt hem dat hun verhouding van 20 jaar geleden, resulteerde in de geboorte van een dochter, Marie. De jonge dame wacht nu aan de receptie van de kliniek en staat erop dat zij eindelijk haar vader mag ontmoeten. David probeert wanhopig dit catastrofale nieuws voor zijn vrouw Isabelle verborgen te houden. Hij roept daarbij de hulp in van zijn collega Dr. Hubert Bonte. Maar het wordt allemaal nog meer gecompliceerd, als ook de politie op het toneel verschijnt”, vat Doorbraak-voorzitter Peter Hebbelynck het verhaal samen.

Vrijdag in première in De Woeker

De acteursploeg bestaat Peter Voet, Peter Hebbelynck, Carol Vander Cruyssen, Wim Van Maelzaeke, Jacques Leyman, Leopold Van Beneden, Betty Bouckaert, Patricia Huysman, Tine Hebbelynck, Jessie Van Butsel, Lieve De Coninck en Laura De Clercq. Het stuk gaat op vrijdag 11 oktober in première en is daar ook nog te zien op vrijdag 18 oktober, zaterdag 12 en 19 oktober, zondag 13 en 20 oktober en donderdag 17 oktober. Voorstellingen op zondag zijn om 18 uur, alle andere om 20 uur.

Kaarten kosten 8 euro (7 euro voor leden van Open Doek) en zijn (dagelijks tussen 17 en 21 uur) te bestellen op het telefoonnummer 0471/23.64.07 of bij de leden van de toneelvereniging.

Meer info: www.de-doorbraak.be