Toneelgroep Tomat kan dankzij nieuwe cultuurzaal weer optreden in Mater Ronny De Coster

18 januari 2020

12u58 4 Oudenaarde Na 6 jaar omzwervingen in Oudenaarde en omstreken kan de Materse toneelvereniging Tomat weer theater maken in haar eigen dorp Mater. Het gezelschap staat binnenkort op de planken van de nieuwe theaterzaal Maskerade.

“Met de heerlijke komedie ‘Bedkwartet’ van Alan Ayckbourn brengen wij in de helemaal vernieuwde theaterzaal van Luc Provost en Geert Verheyen als eerste een avondvullend theaterstuk”, kondigt Tomat-bestuurslid Alan Michels aan. “Vier koppels brengen hun huwelijk, geluk en liefde , verhoudingen en relationele problemen en vooral komische toestanden samen op één avond en één nacht”, licht Alan een tip van de sluier.

De acteursploeg

Dirk Schaubroeck, Sabine Delmeiren, Noël Vanhulle, Hilde Van Coppenolle, Alan Michels, Marijke Troffaes, Guido Ronsse en Lutgarde van Bost zijn de acteurs. Stany De Jonge regisseert. De voorstellingen zijn op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari 20 uur, op zondag 1 maart om 15 uur en op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart om 20 uur in theaterzaal Maskerade aan het Materplein. Kaarten zijn vanaf nu te koop per mail naar kaarten@toneel-mater.be of telefonisch op het nummer 0496/32.92.51. Meer praktische informatie is te vinden op de website www.toneel-mater.be