Toeschouwers Ronde Van Vlaanderen moeten mondmasker dragen

12 september 2020

09u23

Bron: Belga 3 REGIO Toeschouwers die volgende maand 18 oktober naar de Ronde Van Vlaanderen willen kijken, moeten een mondmasker dragen. Dat zegt Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter aan TV Oost.

Sowieso geldt er een federale mondmaskerplicht op drukke plaatsen en een samenscholingsverbod. Maar de gouverneur vraagt nu om langs het volledige parcours mondmaskers te dragen.

Op zondag 18 oktober beslissen Oost-Vlaamse burgemeesters of ze de hellingen en kasseistroken van het parcours toegankelijk maken voor publiek. Dat kan tot problemen leiden, omdat op sommige plaatsen traditioneel veel mensen samentroepen om renners aan te moedigen. Dat is dit jaar niet mogelijk door de coronacrisis. De politie zal een oogje in het zeil houden. Maar om eenduidigheid te garanderen, grijpt Van Cauter in.

Iedereen die afzakt naar het parcours zal in de provincie Oost-Vlaanderen een mondmasker moeten opzetten. "Voor en na de start van de wedstrijd. Eén uur ervoor, één uur erna, is er mondmaskerplicht over het hele traject van de Ronde. Zodanig dat er kan worden gehandhaafd en dat de veiligheid van renners en publiek wordt gegarandeerd", aldus Van Cauter op TV Oost.