Toegangsbeperking en contacttracing op site Donkvijver lopen op eerste dag gesmeerd Ronny De Coster

12 augustus 2020

19u42 0 Oudenaarde Bezoekers van het recreatiedomein Donk in Oudenaarde moesten zich woensdag voor het eerst registreren voor ze het terrein op konden. Stewards hielden ook nauwlettend het aantal toeschouwers in het oog.

Wie een reservatiebewijs voor activiteiten georganiseerd door The Outsider of surfclub Absolut heeft, krijgt altijd toegang, maar daar bovenop laten stewards van woensdag tot en met zondag maximaal 750 bezoekers toe in de kernzone van de Donk. Aan de in- en uitgang van het recreatiepark tellen toezichters het aantal bezoekers dat binnen en buiten gaat. Dat gebeurt met de applicatie die ook werd ingevoerd op de wekelijkse markt.

Contacttracing

Daarnaast moeten alle bezoekers van de Donk zich in het kader van contacttracing ook registreren door aan de ingang een QR-code te scannen of hun gegevens in een register te schrijven. Het Oudenaardse stadsbestuur heeft de toegangsregeling uitgewerkt in samenspraak met de intergemeentelijke veiligheidscel om een te grote volkstoeloop te beletten. Op de eerste dag werd het maximaal toegelaten bezoekers alvast niet bereikt. Politieagenten in burger hielden op het terrein een oogje in het zeil. Noemenswaardige incidenten zijn er niet gemeld.