Timothy Herman last wedstrijdstop in: “Als je niet 100% bent, hebben wedstrijden geen zin” Bart Spruijt

10 september 2020

10u21 0 Oudenaarde Speerwerper Timothy Herman (29) heeft er een slopend wedstrijdblok opzitten met vier buitenlandse meetings op korte tijd. Een topprestatie bleef uit. De Oudenaardenaar last daarom een trainingsperiode in en hoopt in oktober nog één keer uit te pakken.

Belgisch kampioen speerwerpen Timothy Herman vertoefde veel in Duitsland de laatste weken. Vorige zondag wierp hij 73m06 in Offenburg en dinsdag in Dessau prikte hij z’n speer 75m25 ver. Het contrast met de ‘publiekloze’ meetings in België is groot. “Het verschil met Duitsland qua coronamaatregelen is opvallend”, zegt Herman. “In Dessau mocht er duizend man in het stadion, maar naar mijn gevoel zat er veel meer volk in de tribune. Er was zelfs meer volk dan vorig jaar. Ze zijn er iets lakser.”

Fenomeen Vetter

De voorbije twee weken wierp hij drie keer tegen het Duitse fenomeen Johannes Vetter, die op 6 september in Polen uitpakte een monsterlijke worp van 97m76. “Vetter is natuurlijk een fenomeen. Zoiets zie je maar één keer om de 20 jaar. Een paar weken geleden op een meeting in Polen, waar ik toen ook deelnam, haalde hij 90m86. Maar in Dessau leek hij wat uitgeblust, want hij doet ook enorm veel meetings.” Over z’n eigen prestaties is Timothy Herman – vorig jaar nog goed voor 80m48 – niet tevreden.

“Het is eventjes op.”

“Ik ben wat teleurgesteld over m’n seizoen. Ik gooide drie keer in de 78 meter. Maar dat is niet waarvoor ik getraind had. Mijn ambitie was om dit jaar 83 meter te gooien. Ik heb nu heel veel wedstrijden gedaan op korte tijd. De laatste twee weken deed ik vier meetings. Telkens meer dan 700 kilometer rijden en zeven uur in de auto zitten heen en terug naar Offenburg en Dessau in Duitsland en Chorzow in Polen… Dat kruipt in de kleren. Mentaal begint dat te wegen. Ik voel dat ik niet 100% meer ben. Ik moet mezelf ‘weren’ om 75 meter te gooien. Ik voel dat het gewoon eventjes op is. Ik kreeg nog de kans om in Berlijn te gooien zondag. Maar die wedstrijd heb ik geannuleerd. Ik vind niet dat ik het momenteel waard ben om daar te gooien. Als je voelt dat het lichaam en het kopje niet meer 100% zijn, dan heeft dat geen zin”, beseft hij. “Nu ga ik opnieuw twee à drie weken doortrainen. Dan kan ik hopelijk nog mooi afsluiten in oktober. Als ik dan lichamelijk in orde ben, nog motivatie heb en de wind eens goed staat, dan kan er nog een mooie prestatie uitkomen. Meestal rek ik mijn seizoen ongeveer tot mijn verjaardag op 19 oktober en heel vaak komt er zo laat toch nog iets uit de bus. Ik hoop nog op een mooie afsluiter.”