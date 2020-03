Tim verzamelde al 11.000 handtekeningen tegen verbod op recreatieve motorritjes: “Waarom mogen fietsers wel ontspannen en wij niet?” Ronny De Coster

29 maart 2020

21u52 23 Oudenaarde Waarom mogen motorrijders als gevolg van de coronamaatregelen van de federale regering geen recreatief tochtje meer maken, terwijl bijvoorbeeld fietsers dat wel nog kunnen?” vraagt Tim De Graeve uit Eine zich af. Hij is een petitie gestart die in een paar dagen tijd al 11.000 handtekeningen telt.

“Motorrijders mogen geen recreatieve ritjes meer maken met hun motorfiets om hun gedachten te verzetten in deze donkere dagen. Alleen noodzakelijke verplaatsingen met de motor zijn nog toegestaan. Dat wil zeggen dat mensen die thuis moeten werken, niet meer met de motorfiets mogen rijden. Ik ben student en mag dus ook niet meer met de motor de weg op”, foetert Tim.

Niet eerlijk

Hij vindt het niet eerlijk dat een recreatieve wandel- of fietstocht wel nog kan, maar een recreatief ritje verboden is. “Het is ook vreemd, want motorrijders zijn doorgaans heel wat beter beschermd: wij dragen een helm, handschoenen, beschermende kledij. Fietsers en wandelaars doen dat niet. Een motorrit is dus allesbehalve gevaarlijk voor de overdracht van het virus en doet wonderen voor de mentale gezondheid van de motorrijders”, bedenkt Tim.

De man is online een petitie gestart, die zondagavond al meer dan 11.000 ondertekenaars had.