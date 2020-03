Tijd dringt voor studenten vroedkunde Febe (21) en Shani (21) in Senegal: “Hoe geraken wij nog thuis als om middernacht de grenzen dicht gaan?” Ronny De Coster

18 maart 2020

14u41 34 Oudenaarde Twee laatstejaarsstudenten Vroedkunde uit Oudenaarde en Ronse zitten samen met nog 150 andere Belgen vast in Senegal. “Onze terugvlucht is als gevolg van een technisch mankement al twee keer uitgesteld. We krijgen niks van informatie, maar om middernacht sluit Senegal wel zijn grenzen. Als we dan niet weg zijn, zitten we helemaal geblokkeerd”, vrezen Shani Leta en Febe Van Brabant.

Shani en Febe, beiden 21 jaar, zijn sinds 29 februari als laatstejaarsstudenten Vroedkunde van de Arteveldehogeschool op stage in een Senegalees ziekenhuis. “Als gevolg van de coronacrisis hebben we vorige week beslist om vervroegd naar huis te komen. We hadden vrijdag onze vlucht omgeboekt en zouden maandag terugvliegen”, vertelt Febe.

Twee uur voor vertrek werd de vlucht geannuleerd. “Er was een technisch defect, zo werd gezegd. We werden allemaal - ik schat zo’n 150 Belgen - naar een hotel gebracht in de hoofdstad Dakar en kregen een nieuwe ticket voor dinsdag 17 maart. Maar toen liep het weer fout. Er waren twee vluchten naar België: één die vanuit Brussel kwam en meteen terug naar Brussel vloog en dan die van ons. Die kwam van Banjul (Gambia). De mensen die hun ticket vóór 17 maart hadden geboekt, zijn zonder problemen kunnen vertrekken, maar onze vlucht werd opnieuw geannuleerd. Wij moeten nu voor de tweede keer naar een hotel en weten niet of wij vandaag een nieuwe vlucht krijgen. We krijgen niks van informatie”, getuigt Febe.

Grenzen gaan dicht

“Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines verschaft ons intussen wel verblijf en eten, maar de communicatie is rampzalig. De stand van zaken is nu dat er weer een vlucht is aangekondigd, maar we zijn helemaal niet zeker of die zal doorgaan. Mijn vriend belde van thuis naar Brussels Airlines en werd daarbij afgesnauwd. De dame aan de telefoon beweerde zelfs dat onze vorige vlucht gewoon was doorgegaan, terwijl we hier ten einde raad in het hotel Novotel in Dakar verblijven”, besluit Febe ongerust.