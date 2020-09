Tieners kunnen in Oudenaarde goedkoop sporten na school Ronny De Coster

04 september 2020

17u53 1 Oudenaarde De Sportdienst van de stad Oudenaarde gaat weer in zee met Sport-Na-School, een initiatief dat leerlingen van het secundair onderwijs aan een zeer democratische prijs laat proeven van tal van sportactiviteiten bij plaatselijke clubs.

Deelnemers kunnen zelf kiezen wanneer en hoeveel ze willen sporten. Ze kunnen kiezen uit onder meer fitness, zwemmen, gevechtsporten, squash, spinning, badminton, dance, muurklimmen en waterskiën. Alle sportclubs bevinden zich op wandel- of fietsafstand van de scholen.

Kostprijs

Sporten na school kost 30 euro voor 15 weken of 45 euro voor 30 weken. Me je pas kan je overigens ook deelnemen aan SNS-activiteiten in Zottegem, Ronse, Gent en Aalst. Meer info staat op de website www.sportnaschool.be en is te verkrijgen bij de Sportdienst Oudenaarde, mail sportdienst@oudenaarde.be