Tiende coronapatiënt overleden in Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde Ronny De Coster

10 april 2020

15u38 70 Oudenaarde In het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde zijn de voorbije week twee coronapatiënten overleden. Sinds de uitbraak van het virus zijn er tien dodelijke slachtoffers. Er worden momenteel 26 coronapatiënten verzorgd, waarvan 4 patiënten intensieve zorgen krijgen. “De situatie in de politiezone Vlaamse Ardennen is onder controle, maar blijf nog steeds in je kot. We moeten met z’n allen nog even op de tanden bijten om erger te voorkomen”, roept de intergemeentelijke veiligheidscel op.

Op dit moment verzorgt het AZ Oudenaarde 26 coronapatiënten, van wie er vier op de afdeling Intensieve Zorgen liggen. Sinds het begin van de crisis zijn 10 coronapatiënten overleden. “Wat wel positief is, is dat in totaal al 14 coronapatiënten het ziekenhuis hebben mogen verlaten”, aldus de veiligheidscel. “De reguliere werking van het ziekenhuis hebben we bovendien altijd kunnen garanderen. In het begin van de crisis hebben we meteen geanticipeerd op een grote toeloop van patiënten door extra afdelingen vrij te maken en de installatie van de pre-triagepost”, klinkt het.

Toestand in woonzorgcentra is stabiel

De situatie in de woonzorgcentra binnen de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem) wordt door de veiligheidscel continu opgevolgd. “We houden dagelijks contact met onze woonzorgcentra en bezorgen extra materiaal waar nodig”, zegt de veiligheidscel. De voorbije week zijn er in twee Oudenaardse woonzorgcentra coronabesmettingen vastgesteld. “De toestand in beide woonzorgcentra is stabiel. Op voorhand hadden de woonzorgcentra al heel wat strenge, preventieve maatregelen tegen het coronavirus genomen. Bij het vaststellen van besmettingen zetten we alles op alles om verdere verspreiding te voorkomen. We overleggen onmiddellijk met de directie over bijkomende maatregelen en voorzien extra materiaal.”

Zeker met het paasweekend in het vooruitzicht zal de politie een extra oogje in het zeil houden. Dit is een duurloop, we moeten met z’n allen nog even op de tanden bijten Intergemeentelijke veiligheidscel

“De toestand in de regio is dan wel onder controle, maar het is cruciaal dat iedereen zich nog steeds aan alle maatregelen houdt. Als we dat niet doen, riskeren we nog heel lang in deze situatie te moeten blijven. Alle hulp- en veiligheidsdiensten werken enorm hard om de veiligheid en gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Roekeloos gedrag kan in een mum van tijd al die inspanningen tenietdoen”, waarschuwt de veiligheidscel.

Extra politietoezicht in het paasweekend

De politie controleert op het naleven van de coronamaatregelen en zet daarvoor extra coronaploegen in. “Zeker met het paasweekend in het vooruitzicht zullen de politiediensten een extra oogje in het zeil houden. Blijf in uw kot is nog altijd de belangrijkste boodschap die we kunnen meegeven. Dit is een duurloop, we moeten met z’n allen nog even op de tanden bijten”, besluit de veiligheidscel.