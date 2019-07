Tien horeca-uitbaters slaan handen in elkaar voor Apero, de eerste gezamenlijke after-work op de Markt in Oudenaarde Ronny De Coster

03 juli 2019

16u26 0 Oudenaarde Onder de naam Apero organiseren tien horeca-uitbaters vrijdag een after-work event op de Markt. “Het wordt een gezellige start van de zomervakantie”, voorziet initiatiefnemer Wim Merchiers.

Nu de Markt is vernieuwd, willen we van dit plein nog meer een leuke ontmoetingsplek maken. En het moeten niet altijd externe organisaties zijn die hier neerstrijken: er mag eens wat meer plaatselijk initiatief komen. Dat is wat nu gebeurt”, zegt Wim Merchiers. Samen met negen andere café- en restauranthouders met een zaak rond de Markt organiseert hij volgende vrijdag het after-work evenement Apero. De deelnemers zijn Adriaen Brouwer, Secreto, Harmonie, Hyppo, Bar a bar, De Pomme d’or, Hotel Cesar, ´t Pand, Fresca en Okkerennoot.

“Er komen vijf foodtrucks naar de Markt, maar dan wel uitgebaat door de deelnemende restaurants zelf. Drie cafés zorgen voor de drankvoorziening. Ook de dj’s die spelen, zijn van de horeca-zaken zelf. We zijn met tien, maar het is niet de bedoeling dat het bij diezelfde mensen blijft: volgend jaar hopen we weer andere personen bij het evenement te betrekken, zodat er altijd weer vernieuwing komt”, vat Merchiers het opzet samen.

Voor de kinderen zijn attracties voorzien. Apero loopt van 17 tot 1 uur.