Theater Stam viert 75ste verjaardag met twee producties: eerste is in De Maskerade in Mater Ronny De Coster

17 februari 2020

19u45 0 Oudenaarde De Oudenaardse toneelvereniging Theater Stam viert dit jaar haar 75ste verjaardag met twee stukken. Het eerste is het verhaal van Rosalia, een jonge vrouw die na 10 jaar terugkeert naar Mater. Het gaat op 13 maart in première in De Maskerade.

Koen Browaeys, schreef het verhaal van ‘De terugkeer’. “Voor deze duister-romantische afdaling in het idyllische Mater heb ik een schare jonge en minder jonge acteurs verzameld. Met ons gezelschap willen we geregeld acteurs en actrices de kans geven om op de planken te staan, zegt Browaeys. Heel wat van die talentvolle mensen komen uit de stal van Litoziekla, het jeugdtoneel dat Luc Provost destijds oprichtte. “Op die manier blijven we fris en willen we onze tradities regelmatig in vraag stellen”, motiveert Browaeys.

Maskerade

Samen met de vaste acteurs van Stam spelen de gastacteurs ‘De terugkeer’ in de Maskerade, Kantschool Mater. “Het was een unieke kans om als eerste toneelgroep - na huisgezelschap Tomat - de creatie hier tot leven te laten komen. De Kantschool ken ik al heel mijn leven. Maar wat Luc Provost en Geert Verheyen hier van gemaakt hebben, is op zich al een reden om af te zakken naar mijn dorp. Welk dorpstheater kan rekenen op een zaal met zo’n heerlijk balkon, waar je alles nog net iets beter kan zien? Daar gingen wij vroeger altijd zitten als er toneel was. Heerlijk”, mijmert Koen Browaeys.

Nu al reserveren

Kaarten voor “De terugkeer” zijn nu al te bestellen via de website https://www.theaterstam.be.De tweede productie volgt later dit jaar.