Theater Stam speelt tragi-komisch familiedrama in Schoolcomplex Leupegem Ronny De Coster

28 oktober 2019

20u43 0 Oudenaarde De Oudenaardse toneelvereniging Theater Stam speelt acht keer “Augustus ergens op de vlakte”, een familiedrama met tragikomische inslag, dat werd verfilmd met Meryl Streep en Julia Roberts.

“Augustus ergens op de vlakte” is het verhaal over de Westons. Ze komen terug samen in het ouderlijk huis na het plotse verdwijnen van vader Beverly Weston. “Het wordt geen liefdevol weerzien: voortdurend vliegen vlijmscherpe verwijten heen en weer. Het is een familie met een beangstigende gave om elkaar het leven onmogelijk te maken”, zegt Eric Meirhaeghe.

Hij is als regisseur toe aan zijn derde vol-avondstuk bij Theater Stam. “Waarom wij deze voorstelling spelen in Oudenaarde? Het is allereerst een bijzonder goed verhaal. En er zit echt van alles in: spitse en snijdende dialogen, een wervelende taal, keiharde confrontaties, broze onthullingen, toestanden die extreem worden uitvergroot, zaken die herkenbaar zijn en een mix van emoties”, motiveert Meirhaehge.

Grote acteursploeg

Cornelis Blommaert , Ina Bonamie, Marie Boullart, Koen Browaeys, Rudy Degryse, Guy Elyn, Brecht Ghyselinck, Marc Houtekier, Sofie Meysman, Brigitte Moerman, Nele Schaubroeck, Sandy Vermeulen en Katrien Meysman vormen de acteursploeg.

Het stuk gaat in première op vrijdag 8 november om 20 uur. De andere voorstellingen zijn op 9, 14, 15, 16, 21, 22 en 23 november, ook telkens om 20 uur in het Schoolcomplex Leupegem.

Reserveren kan via www.theaterstam.be