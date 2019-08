The Outsider krijgt van minister 50.000 euro om Moerashuis aan de Donk energiezuiniger te maken Ronny De Coster

16 augustus 2019

10u03 0 Oudenaarde Het Moerashuis, een polyvalent gebouw voor groepsverblijven aan het Donkmeer in Oudenaarde, krijgt van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) een subsidie van 50.000 euro. “Daarmee investeren we in de verlaging van ons energieverbruik”, zegt uitbater Hendrik Vandemarliere.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) investeert 1,5 miljoen euro in 73 Vlaamse jeugdverblijven. De gerichte steun is bedoeld om uitbaters hun verblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken voor een breder publiek.

“Wanneer jongeren met vakantie gaan, moeten ze dit ook in alle comfort en veiligheid kunnen doen. Ik wil toerisme binnen het bereik van élke Vlaming brengen. Veel jeugdverblijven hebben aanpassingen nodig om maximaal te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van hun jonge gasten. En het gaat om investeringen die vaak niet onmiddellijk renderen. Daarom geef ik via Toerisme Vlaanderen gerichte financiële steun”, motiveert Weyts.

Het Moerashuis in Oudenaarde beschikt over 72 bedden, verdeeld over 6 stapelbedkamers voor telkens 12 personen. Naast de nodige sanitaire voorzieningen zijn er ook twee polyvalente lokalen. Het Moerashuis wordt beheerd door The Outsider, organisator van sportieve en avontuurlijke vakanties en evenementen.

Energieverbruik verlagen

“Het geld wordt gebruikt om ons jeugdverblijf milieuvriendelijker te maken op vlak van energieverbruik. We hebben onder meer zonneboilers geplaatste en de douches vernieuwd”, zegt Hendrik Vandemarliere van The Outsider.