The Outsider heropent volgende week terras en sportieve activiteiten een de Donk in Oudenaarde Ronny De Coster

03 juni 2020

19u08 5 Oudenaarde De pas aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen wordt op applaus onthaald bij The Outsider aan de Donkvijver in Oudenaarde. “We heropenen niet alleen onze bars en groot terras, maar starten ook alle sportieve activiteiten en zomerkampen weer op. We zullen wel meer personeel nodig hebben om alles corona-proof te organiseren, maar daarover gaan we niet zeuren. Ik ben blij dat we weer aan de slag kunnen”, zegt uitbater Hendrik Vandemarliere aan.

De waterskibaan op de Donk is vorige week al heropend en ook kanovaren kan sindsdien al. “Maar het zal hier pas echt weer tof zijn, als we de terrassen heropenen en dat zal volgende week gebeuren”, kondigt Hendrik Vandemarliere. Dat hij opgelucht is, is wel het minste wat je kan zeggen. Hendrik van vanaf volgende week ineens alles weer opstarten. En dat is heel wat.

Ook feestjes en jeugdkampen

“Onze verschillende bars kunnen heropenen, samen met het grote terras hier aan de vijver. We hebben het voordeel, dat we hier veel ruimte hebben, zodat het respecteren van de afstandsregels zonder problemen mogelijk is. Zelfs onze evenementenzaal Lake House, waar mensen onder meer verjaardagsfeestjes en babyborrels kunnen organiseren, gaan we terug openen, weliswaar met een beperking van 50 aanwezigen”, voorziet Hendrik. Volgens hem is ook de heropening van het avonturenpark Seven Summits met onder meer de indrukwekkende klimtoren niet ver meer af en staat niets nog de organisatie van jeugdkampen en waterskistages nog in de weg.

Meer personeel nodig

“Wij mogen volgende week maandag al starten, maar nemen een paar dagen de tijd voor de voorbereiding om op vrijdag 12 juni te herbeginnen. Het zal ons meer werk en personeel kosten, vooral voor het regelmatig ontsmetten van installaties, maar we hebben zoveel zin om er weer in te vliegen, dat we over die extra moeite niet gaan zeuren”, besluit Hendrik Vandemarliere.