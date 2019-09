The Outsider brengt Belgisch kampioenschap wakeboarden en wakeskaten naar Donkvijver Ronny De Coster

25 september 2019

15u28 6 Oudenaarde Buitensportorganisator The Outsider organiseert in het weekend van 28 en 29 september het Belgisch Kampioenschap wakeboarden en wakeskaten op Donkvijver in Oudenaarde. In hetzelfde weekend vindt ook de opening plaats van het Lakehouse, het nieuwe sportcentrum van The Outsider.

“Wakeboarden en wakeskaten aan een kabelbaan is de laatste jaren met een sterke opmars bezig in België. Dit merken we ook aan het aantal deelnemers van het kampioenschap dat jaarlijks toeneemt” vertelt Max Pouille, organisator van het Belgische kampioenschap in Oudenaarde.

Steeds meer jongeren

“We organiseerden in het verleden al enkele kleinere wedstrijden, maar een treffen met alle Belgische toppers hebben we nog niet mogen ontvangen. We merken vooral dat almaar meer jongere deelnemers zich inschrijven. En dat geeft mooie toekomstperspectieven”, bedenkt Pouille.

Het kampioenschap start vrijdagavond met een collectieve training voor alle deelnemers. Zaterdag vinden de kwalificaties plaats en zondagvoormiddag zijn de herkansingen Na de middag vinden de finales plaats.

“Bezoekers die graag de sport willen ontdekken, raad ik aan om zondagmiddag te komen vanaf 13 uur. Dan gebeuren de meest spectaculaire acties op het water”, geeft Pouille aan.

Zit-skiërs

Zaterdagmiddag is er nog een demonstratie van zit-skiërs. Dit is wakeboarden terwijl je in een zitje zit. ‘We doen dit heel bewust: we willen tonen dat de sport ook toegankelijk is voor andersvaliden en zeker ook op onze locatie. Daarnaast is het ook belangrijk om erkend te worden als Olympische sport. Wakeboarden staat nu op de shortlist om een demo sport te zijn op de Olympische spelen van Parijs in 2024", licht Max Pouille toe.

Feestelijke opening van het Lakehouse

Naast de sportieve hoogmis is er voor The Outsider nog een andere reden om te vieren. In het zelfde weekend van het Belgisch Kampioenschap opent ook het nieuwe Sport & Events Centre ‘Lakehouse’. Heel het weekend staat in het teken van sport en beleving.