Technisch defect aan fietsersbrug bij jachthaven Lieke D'hondt

27 juli 2020

16u45 0

De fiets- en wandelbrug aan de jachthaven in Oudenaarde is even buiten gebruik. Door een technisch defect blijft de brug openstaan. Voetgangers en fietsers moeten daarom een omleiding volgen via de Trekweg Rechteroever en de Bergstraat. De Vlaamse Waterweg zoekt naar een oplossing voor het defect.