Te koop: schilderachtig gelegen, maar flink op te knappen pastorie van Mullem Ronny De Coster

26 februari 2020

18u15 3 Oudenaarde In Mullem staat binnenkort de pastorie te koop. De stad doet de voormalige pastoorswoning van de hand. “De huurder heeft het contract opgezegd en we vinden het beter om het pand te verkopen dat het verder te verhuren”, zegt schepen John Adam (Open Vld).

De schilderachtige, omwalde pastoorswoning van Mullem staat wat verscholen achter de kerk. Het huis, dat dateert van de eerste helft van de negentiende eeuw, is omgeven door een grote tuin. Het is sinds 2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed en maakt ook deel uit van de als cultuurhistorisch landschap beschermde dorpskom van Mullem.

Uitzonderlijke ligging

“Het is een heel fraai gebouw, maar het voldoet niet meer aan de huidige woonnormen. Er is behoorlijk wat renovatiewerk nodig om dit huis zo’n update te geven. Dat de huurder het contract een tijd geleden heeft opgezegd, heeft ons doen beslissen om het huis te verkopen. Het is niet de taak van de stad om pastorieën op te knappen en te verhuren. Ook elders in de stad proberen we voormalige pastoorswoningen van de hand te doen of een andere bestemming te geven. Ik ben er zeker van dat voor dit prachtig gelegen pand liefhebbers zullen opdagen”, zegt schepen John Adam. De beslissing om de pastorie van Mullem te verkopen, komt volgende week voor de gemeenteraad. Een instelprijs is nog niet gekend.