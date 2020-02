Taekwondo Sin Nyon Oudenaarde behaalt twee keer goud en twee keer brons op Belgisch kampioenschap Ronny De Coster

17 februari 2020

15u33 0 Oudenaarde Op Belgische kampioenschappen taekwondo plaats voor kyorugi (gevecht-Olympische discipline) en poomse (stijl) heeft Taekwondo Sin Nyon Oudenaarde twee gouden medailles behaald.

In de discipline kyorugi heeft Maya Hoebeke de gouden medaille behaald. Yassine Othman pakte daar het brons. Ook Felien Vanmeirhaeghe en Silas Dumont maakten deel uit van de delegatie van Sin Nyon Oudenaarde. Alyssa Hoebeke werd Belgisch kampioen in de poomse. Fran Vanmeirhaeghe behaalde een bronzen medaille. Mette De Jonge geraakte in de finale met de beste 8)