Swoop stelt nieuwe ambiance-cd voor in Salons Mantovani in Oudenaarde Ronny De Coster

14 november 2019

18u40 16 Oudenaarde Swoop, de partyband rond Filip D’haeze, heeft een nieuwe cd klaar en stelt die volgende zaterdag voor met een avondvullende show in de Salons Mantovani in Oudenaarde.

“De nieuwe cd is een verzameling van ambiancenummers. Dat is nu eenmaal het handelsmerk van Swoop. Sommige zijn covers, andere hebben we zelf geschreven”, zegt Patrick Vandewattyne. Hij is de manager en muziekschrijver van Swoop. De teksten van de liedjes schrijft zanger Filip D’haeze.

Met maskertje

De nieuwste Swoop-cd heet Bal Masqué en zo wordt ook de voorstelling in de Salons Mantovani ervan opgevat.

“Alle aanwezigen dragen een maskertje. Heb je er geen, dan kan je er te plaatse een aanschaffen. We geven volgende een grote show, waar de groep twee keer een uur zal optreden. Het publiek krijgt er niet alleen alle nummers van de nieuwe cd te horen, maar ook de gekende hits waarmee Swoop de voorbije achttien jaar populair is geworden”, voorziet Vandewattyne.

De show begint om 20.3O uur. De toegangsprijs bedraagt 25 euro.

Meer info staat op de website www.swoop.nu