Sven De Spiegeleer (45) leidt voortaan Open Vld Oudenaarde: verdere verjonging en meer inzetten op communicatie Ronny De Coster

21 oktober 2019

20u55 13 Oudenaarde De Oudenaardse liberalen hebben een nieuwe voorzitter: Sven De Spiegeleer (45) is maandagavond aangesteld om de partij van de burgemeester te leiden. Hij volgt Geert Machenil op, die ruim twintig jaar aan het roer heeft gestaan. Volgens hun nieuwe leider staan de Oudenaardse liberalen voor een grote uitdaging. “Als we de grootste fractie willen blijven, zullen we verder werk moeten maken van vernieuwing en doorstroming van nieuw talent”, bedenkt De Spiegeleer.

Geert Machenil was sinds 1997 onafgebroken voorzitter van de Oudenaardse Open Vld. Onder zijn voorzitterschap werden de liberalen in 2000 de grootste fractie in de gemeenteraad en leveren ze sindsdien met Marnic De Meulemeester de burgemeester.

Na meer dan twintig jaar legt Machenil de voorzittershamer neer. Sven De Spiegeleer volgt hem op. De Leupegemnaar is in de Oudenaardse politiek geen onbekende. Tussen 2001 en 2006 was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor Open Vld en van 2001 tot 2010 was hij eerst secretaris en later politiek secretaris van de partij.

Politiek ervaren

In de aanloop naar de twee jongste gemeenteraadsverkiezingen schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma van de partij en ook bij het laatste bestuursakkoord hield De Spiegeleer mee de pen vast voor de Oudenaardse liberalen.

De nieuwe Oudenaardse Open Vld-voorzitter heeft politieke wetenschappen en Europees recht gestudeerd. Hij is adviseur op het kabinet van vice-premier en minister van Financiën Alexander De Croo. Eerder werkte hij op de kabinetten van toenmalig minister-president Patrick Dewael en Vlaams minister Marino Keulen en als adviseur op de studiedienst van Open Vld.

Voor grote uitdagingen

De Spiegeleer vindt dat de liberalen in Oudenaarde voor grote uitdagingen staan. “We zijn de voorbije twintig jaar in onze partij verwend geweest met een gouden generatie. Maar als we in Oudenaarde de grootste fractie willen blijven, zullen we verder werk moeten maken van vernieuwing en doorstroming van nieuw talent”, vindt De Spiegeleer.

“Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben we twee nieuwe schepenen en is ook een derde van onze fractie nieuw, maar daarmee is het werk niet af. Een politieke partij is een permanent work in progress. Ook op het vlak van communicatie zijn de tijden veranderd en zullen we een versnelling hoger schakelen”, beseft de nieuwe leider van de Oudenaardse liberalen.