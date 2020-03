Supporters zijn ondanks mindere weersomstandigheden opnieuw op post voor Vlaamse wielerklassiekers Lieke D'hondt en Ronny De Coster

01 maart 2020

11u13 0 Oudenaarde Het aftellen is voorbij. Het wielerseizoen is met de Omloop opnieuw officieel begonnen in Vlaanderen en dus tekenen de supporters terug present langs de wegen en hellingen in de Vlaamse Ardennen. Ondanks het bij momenten gure weer komen ze met plezier hun favoriete renners aanmoedigen. “Hier kijken we elk jaar naar uit.”

Op de Haaghoek in Horebeke en de Leberg in Zegelsem (Brakel) komen de renners zaterdag maar liefst drie keer voorbij en ook de elite vrouwen maakten er een doortocht. Bram Plasschaert en Kim Van Der Eecken hebben er een plekje uitgekozen om de renners op te wachten. “We komen elk naar de Omloop”, vertellen ze. “Meestal doen we de Leberg in Zegelsem, maar de velden liggen er nogal drassig bij. Dus zijn we maar doorgestapt. Misschien hebben we hier halfweg de Haaghoek wel de beste kijkplek. We moeten vandaag slecht weer trotseren, maar de renners komen hier ook drie keer voorbij”, bedenkt Bram, terwijl de kinderen Elise (5) en Mattis (7) al wat ongeduldig staren richting Horebeke, vanwaar het peloton moet komen. “Ze zijn nu al gek op de koers”, zegt de zichtbaar trotse papa. Aan de overkant van de straat kan bij een groepje uit Geel de pret niet op. De jongelui hebben een opvallend grote voorraad pintjes bij. “Bijna een krat voor elk van ons”, lacht een van hen.

Vrijgezellenfeest

Dat de hemelsluizen opengaan net op het moment dat de renners voor de eerste keer passeren aan de Leberg, kan de supporters weinig deren. Ze maken er een echt wielerfeest van. Voor Koen Wens en zijn vrienden is het plezier nog groter, want zij vieren ook een vrijgezellenfeest tijdens de Omloop. “De eerste grote koers van het jaar vonden mijn vrienden een goede gelegenheid om flink uit de bol te gaan”, zegt Koen uit Turnhout. Hij trouwt met Celien De Coninck uit Lierde. “Ik denk dat ons feestje niet stopt na de aankomst van de renners.”

Ook de flanken van de Molenberg in Zwalm zijn ingenomen door enthousiaste supporters. Niels Dupont en zijn vrienden hebben een plekje gevonden net voor de top van de helling. Voor hen is de Omloop één groot feest. “We kijken elk jaar uit naar de start van de Vlaamse klassiekers. Vanaf januari begint het al te kriebelen. We proberen altijd te komen kijken en combineren dan verschillende locaties. Met de auto gaan we van de ene plaats naar de andere. Het is nu het tweede jaar op rij dat we hier op de Molenberg staan. De koers is altijd een leuke uitstap onder vrienden.”

Reclame maken

De vrienden van KSA Oudenaarde denken er net zo over. Zij kozen dit jaar voor de kasseien van de Holleweg om hun favorieten aan te moedigen. Wie uiteindelijk de koers wint is voor hen bijzaak. “We staan hier vooral om zelf een beetje op te vallen”, zegt leider Job Duhamel. “We hebben een spandoek gemaakt om reclame te maken voor onze jaarlijkse dropping, die op 7 maart start aan De Griffel in Ouwegem ”, toont Job. En dan wordt de groep ineens wild, want daar komen de renners en de tv-helikopter die hen hopelijk in beeld brengt.