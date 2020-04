Superfan Conny schrijft coronalied dat Jo Vally opneemt in quarantaine: “Haar tekst verwoordt perfect hoe we ons vandaag allemaal voelen” Ronny De Coster

13 april 2020

17u39 0 Oudenaarde Vlaams charmezanger Jo Vally heeft een nieuwe song klaar. Die is niet alleen bijzonder omdat hij in quarantaine is opgenomen, maar vooral omdat hij geschreven is door een superfan: Conny Dewaele uit Oudenaarde (54) kroop ervoor in haar pen. “Ik wou een eerbetoon brengen aan iedereen die in de zorg werkt en ben ongelooflijk trots op wat Jo ervan gemaakt heeft”, bekent ze. Jo Vally zelf is ook bijzonder in zijn nopjes met het resultaat. “Het lied staat nog maar pas online en kreeg al een pak toffe reacties”, prijst de charmezanger zich gelukkig.

“Sinds het coronavirus ons in de greep heeft, schrijf ik dagelijks een tekstje waarmee ik mensen die elk op hun manier strijd leveren aanmoedig om vol te houden”, vertelt Conny Dewaele uit Oudenaarde. Haar schrijfsels post ze dan enkele Facebookgroepen. “Toen ik hier en daar al verschillende echte coronaliedjes zag en hoorde verschijnen, begon het te kriebelen om er ook een te schrijven. Natuurlijk zit er wat droefheid in het lied, maar ik steek er ook hoop in. We vrezen nu voor morgen. Maar wat er ook gebeurt, iets in ons zal er voor zorgen dat de wereld weer herkleurt. Dat vat mijn boodschap helemaal samen”, legt de tekstschrijfster uit.

Conny is superfan van de Vlaamse zanger Jo Vally en dacht: misschien wil hij het lied wel uitbrengen. “Toen ik aan het schrijven was, hoorde ik Jo het lied in mijn gedachten zo al zingen. Ik ken Jo niet alleen goed om dat ik naar veel van zijn optredens ga. Ik heb zelf ook al een paar feesten georganiseerd waar hij is komen optreden. Onder meer op het kerstfeest vorig jaar in Oudenaarde was Jo top op de affiche.”

De tekst die Conny schreef, is bijzonder goed en verwoordt perfect hoe we ons in deze benarde tijden voelen. Jo Vally

En dus trok Conny haar stoute schoenen aan. De Vlaamse zanger hapte toe. “Ik wist dat Conny wel vaker gedichtjes schreef en had haar ook als eens gezegd dat ze me altijd wel eens iets mocht sturen. Haar tekst is bijzonder goed en verwoordt perfect hoe we ons in deze benarde tijden voelen. Er waren alleen een paar kleine aanpassingen nodig om alles te doen passen op de muziek”, vertelt Vally. Hij zette zijn vaste componist en pianist Patrick –Zinotti– Coppejans aan het werk. Die schreef de muziek en via video met zijn orkest op afstand is het liedje opgenomen, terwijl Vally de tekst in zijn thuisstudio inzong.

Enorme respons

Er is ook een video van gemaakt. “We hebben hem pas gisteren online gezet en de respons is overweldigend. Door de coronacrisis is het voorlopig niet mogelijk om er ook een single van te maken, maar op mijn eerstvolgende album krijgt het nummer zeker een plaats. Intussen verspreiden we het via alle mogelijke sociale media en op Youtube. We bekijken ook of het op Spotify kan”, besluit Vally.

‘De liefde woont in mij’ van Jo Vally.