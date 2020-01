Studenten verpleging baten kersthuis en ijspiste in Oudenaarde uit voor project in Rwanda Ronny De Coster

02 januari 2020

14u45 0 Oudenaarde 21 studenten van het tweede jaar verpleging van het IVV Sint-Vincentius Oudenaarde baten volgende vrijdag de ijspiste en een kersthut op de Markt in Oudenaarde uit. Op het programma: discoschaatsen, pannenkoeken, brandworst en amaretto.

“Van 20 tot 23 uur is het discoschaatsen en van die gelegenheid maken we gebruik om in onze kersthut mee te genieten van de muziek. We serveren er onder meer pannenkoeken, braadworst, warme chocomelk natuur of met amaretto en Flemish coffee. De opbrengst gaat naar project Rwanda, waar we met een groot aantal studenten volgend jaar een maand lang vrijwilligerswerk gaan doen”, vertelt Sylvie Verpoest. Voor hun Rwandees project organiseren de studenten van de verpleegschool ook nog een benefietfuif op zaterdag 25 april in The Lake House in Oudenaarde.