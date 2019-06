Studenten van Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst exposeren op drie plaatsen in Oudenaarde Ronny De Coster

16 juni 2019

Oudenaarde Studenten van het Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst Oudenaarde stellen hun creativiteit tentoon op de expositie "De schatten van Maagdendale". Het beeldend werk van de studenten is te zien op drie locaties in Oudenaarde.

In het Oude Hospitaal aan de Sint-Walburgastraat 9 staat werk van de leerlingen Beeldhouwkunst. De expo is op 22 en 23 juni, telkens van 14 tot 17 uur, op 26 juni van 14.30 tot 20.30 uur, op 28 juni van 17 tot 20.30 uur en op 29 juni van 11.30 tot 17 uur. Ook in Maagdendale 31 toont de Academie het beeldend werk van haar bijna 800 studenten. Daar is de tentoonstelling vanaf 26 juni.

De derde locatie is de Galerij Tivoli aan de Tivolistraat 169 in Volkegem. Daar exposeren drie studenten Keramiek naar aanleiding van hun afstudeerproject. Die tentoonstelling loopt op 22 en 23 juni, telkens van 14 tot 17 uur.