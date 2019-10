StuBru zendt hele dag uit van bij Music@Work-winnaar Art Casting in Oudenaarde Ronny De Coster

11u41 3 Oudenaarde Radiozender Studio Brussel is vrijdag neergestreken bij Art Casting in Oudenaarde en zond de hele dag live vanuit de kunstgieterij uit. Het personeel werd op een concert van Portland getrakteerd en kwam de hele dag met verzoekplaatjes in de ether.

Vier generaties nadat Art Casting in Etikhove begon met het gieten van bronzen letters voor grafzerken, is het bedrijf in Oudenaarde uitgegroeid tot de grootste kunstgieterij van het land. Onder anderen Jan Fabre, Marc Manders en Johan Creten laten er hun kunstwerken gieten.

Art Casting stelt 45 mensen tewerk. En die beleefden vrijdag een bijzondere werkdag. In de hal van het bedrijf installeerde Studio Brussel een radiostudio en tot vier uur in de namiddag maakten Joris Brys en Kirsten Lemaire van hier hun programma’s. Ze brachten ‘s voormiddags ook al de band Portland mee. Het duo trakteerde het personeel van Art Casting op een live akoestisch concertje.

Verzoekplaatje

“We hebben deze week de quiz Music@Work op Studio Brussel gewonnen. Daarom slaan ze hier de hele dag hun tenten op”, verduidelijkt Virginie Buyse, personeelsverantwoordelijke van Art Casting. “De hele dag mocht geregeld iemand van onze medewerkers naar de studio om een verzoekplaatje aan te vragen. Ze leggen dan uit waarom ze precies dat nummer willen en zeggen ook iets over het werk dat ze hier doen. Zo komen wij toch op een heel leuke manier in de belangstelling”, prijst Virginie zich gelukkig.

Om 16 uur begon bij Art Casting de after work party van StuBru.