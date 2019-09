Streekpiloten aan start van Aarova Shortrally met voor het eerst ook een proef in Kruisem Ronny De Coster

11 september 2019

10u51 36 Oudenaarde De vijfde editie van de Aarova Shortrally in Oudenaarde wordt de grootste tot nog toe: er nemen meer dan 100 piloten deel, onder wie de drie vorige winnaars en verschillende streekpiloten. Voor het eerst leggen ze naast de proef op de Bruwaan ook een parcours af in Kruisem. Ook nieuw is de start op de Markt in Oudenaarde.

Voor het eerst trekken de bolides naar de Markt in Oudenaarde: ze worden er zaterdag vanaf 19.30 uur voorgesteld tijdens een feestelijke avond die in samenwerking met de plaatselijke horeca al om 18 uur start. Na een signeersessie blijven de auto’s op de Markt in het gesloten wagenpark, terwijl dj Zohra de sfeer zal verzorgen.

Streekpiloten

Rond half negen volgt een meet & greet met de fans. “Als streekpiloot vind ik het zeker een meerwaarde, dat de rallyteams ook op de Markt aan het publiek worden getoond”, zegt Fred Miclotte. “De gezelligheid en het plezier komen op de eerste plaats”, reageert Pieter Tsjoen, die start met zijn Skoda Fabia R5 Evo. “Het pure resultaat is van ondergeschikt belang. Het is inderdaad wel fantastisch dat we voor de eerste keer te gast zijn op de Markt.” Naast Miclotte en Tsjoen verschijnen ook Steven Vergalle, Vincent Verschueren, Jean-Baptiste Broekaert en Tim Van Parijs als thuisrijders aan de start.

Zeven proeven

Zondagochtend om kwart voor negen vertrekken de bolides van de Markt naar De Bruwaan. Er wacht de deelnemers een wedstrijd met zeven klassementsproeven: ze rijden vier keer de gekende proef De Bruwaan (8,91 kilometer), afgewisseld met drie passages op het nieuwe parcours in Kruisem (10,33 kilometer). De rit tegen de chrono is 65,34 kilometer lang. De eerste deelnemer wordt rond 17.17 uur aan de finish verwacht.

After Work en After Rally Party

Het feestweekend in Oudenaarde gaat vrijdagavond al van start met een After Work georganiseerd door Rallydream in de viptent in de Pruimelstraat. Daar wordt het weekend ook afgesloten met een After Rally Party zondagavond.

Duurzaamheid

De organiserende Club Superstage schenkt in de Aarova Shortrally aandacht aan duurzaamheid en mobiliteit. Per klassementsproef worden drie publiekszones voorzien. Die zullen op de website worden aangeduid. Parkeren vlakbij die zones zal niet mogelijk zijn, maar de organisatie zorgt voor shuttles van en naar deze publiekszones. Wie makkelijk de weg naar een van de parkings wil vinden, navigeert best via Waze, waarin het parcours ingetekend zal zijn. Elke fan krijgt een milieuvriendelijke biologisch afbreekbare vuilniszak om zijn afval te verzamelen. Verder zal er, in samenwerking met Aarova, een boom geplant worden per deelnemer.

Kaarten voor de Aarova Shortrally kosten 10 euro aan de ingang en 7 euro in voorverkoop. Meer info staat op de website www.aarovashortrally.com

Meer over Markt

sport

sportdiscipline

Oudenaarde

autosport

autorally