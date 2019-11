Straf met uitstel gevraagd voor man die partner verwondt met mes LDO

21 november 2019

14u27 1 Oudenaarde Zestiger H.D. uit Oudenaarde riskeert een celstraf met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid. De man viel zijn vriendin aan met een mes en verwondde haar in de keel.

Het koppel is ondertussen opnieuw samen, maar op het moment van de feiten ging het niet goed tussen de twee. Er was veel alcohol in het spel en de beklaagde hoorde hoe zijn vriendin slecht sprak over hem tegen zijn zus. Daarop ging hij naar de keuken, nam hij een mes en viel hij haar aan. “Uit het onderzoek blijkt dat de beklaagde doorgaans beschreven wordt als een brave mens, maar op het moment van de feiten werd het hem kennelijk teveel”, verduidelijkt de procureur. Oorspronkelijk werden de feiten omschreven als poging tot doodslag, maar na onderzoek zwakte het parket de aanklacht af tot opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid. De wonde was slechts oppervlakkig en ook het slachtoffer misdroeg zich op het moment van de feiten. Toen de politie ter plaatse kwam, bleef ze tegen hen tekeer gaan. De procureur vordert een celstraf van 3 maanden met uitstel en een boete van 400 euro.

Ook de advocaat van de beklaagde vraagt een straf met uitstel, want volgens hem hebben zowel de beklaagde als het slachtoffer geleerd uit de feiten. Ze zijn nu opnieuw een koppel, maar wonen niet meer samen.