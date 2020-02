Storm vernielt twee daken in Oudenaarde Ronny De Coster

09 februari 2020

15u38 120 Oudenaarde De stormwind heeft in Oudenaarde twee daken vernield. Eén ervan is dat van een appartementsgebouw in opbouw aan de Graaf van Landaststraat in de deelgemeente Eine.

“We hebben in de hele regio Vlaamse Ardennen intussen al 25 interventies afgewerkt en zijn nog op zeven locaties aan het werk”, zegt Jonathan Jourtz, luitenant en communicatieverantwoordelijke van de brandweerzone Vlaamse Ardennen. De brandweer heeft vooral veel werk in Kruisem, Oudenaarde, Zottegem en Brakel. Er zijn tot nog toe geen meldingen van zeer dringende interventies. De algemene situatie is onder controle”, aldus Jouretz. Wie niet-dringende hulp nodig heeft, kan het nummer 1722 bellen.