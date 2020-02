Storm Dennis blaast panelen van het dak bij Vanden Borre in Oudenaarde en in Kruisem sluit brandweer twee straten af Ronny De Coster

16 februari 2020

18u34 3 Oudenaarde De stormwind Dennis heeft zondagnamiddag op verschillende plaatsen in Oudenaarde schade veroorzaakt.

De brandweer moest onder meer naar de winkel Vanden Borre aan de Westerring in Oudenaarde. Op het dak van de elektrowinkel waren verschillende metalen en plastic panelen losgeslagen. In buurgemeente Kruisem moest de Hoogstraat even worden afgesloten, omdat ook daar stukken van een dak waren gewaaid. En Nokere sloot de brandweer het kruispunt van de Peerdekouterstraat en de Wandelstraat af, nadat daar een boom op de rijweg was gevallen en een elektriciteitskabel had losgerukt.