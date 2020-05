Steven Bettens (Groen) vraagt verkeersveilige maatregelen op de Edelareberg in Oudenaarde: “We kunnen niet nòg 7 jaar wachten” Ronny De Coster

03 mei 2020

11u32 2 Oudenaarde Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen laat een studie uitvoeren voor de vernieuwing van de N8 vanaf de Edelareberg tot aan de grens met Brakel. “Maar voor we daar op het terrein iets van zien, zijn we zeven jaar verder. Zo lang mag het stadsbestuur van Oudenaarde niet wachten om initiatief en in afwachting van de werkzaamheden al maatregelen neemt te nemen om de verkeersveiligheid op de N8 te verhogen”, roept Groen-gemeenteraadslid Steven Bettens op.

“Eindelijk worden concrete stappen gezet om de N8 vanaf de voet van de Edelareberg tot Brakel herin te richten. Het initiatief komt van het Vlaams gewest en niet van onze stad,” steekt Groen gemeenteraadslid Steven Bettens van wal, “De Edelareberg heeft een kwalijke reputatie. Geregeld gebeuren er ongevallen, ook met gewonden en zwaargewonden. Al in het eerste mobiliteitsplan, dat al tien jaar oud is, staat dat de stad veilige fietspaden langs de Edelareberg wil aanleggen.De Gezinsbond van Leupegem-Edelare hield in 2003 en 2004 acties en infovergaderingen voor meer verkeersveiligheid langs onder meer de N8. De stad ging toen zelfs akkoord met de invoering van een zone 50 vanaf de Schapendries tot aan de top van de Edelareberg”, herinnert Bettens.

Stad moet initiatief nemen

Tot zijn ergernis is er op het terrein nog niet vele veranderd. “Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft erop gewezen dat de stad zelf via een samenwerkingsovereenkomst het dossier voor veilige fietspaden moet opstarten. Dat is niet gebeurd. Ook initiatieven om de zone 50 langs de N8 uit te breiden of andere maatregelen die de verkeersveiligheid kunnen verhogen, zijn er niet gekomen”, betreurt het Groen-gemeenteraadslid.

Nog minstens zeven jaar wachten

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen laat wel een studie uitvoeren voor de vernieuwing van de N8 vanaf de Edelareberg tot aan de grens met Brakel. “Maar het zal zeven tot acht jaar duren voor we daarvan op het terrein iets merken. Zo lang gaat het stadsbestuur ons toch niet laten wachten? Het moet zelf initiatieven te nemen die de verkeersleefbaarheid en -veiligheid verhogen”, zegt Bettens. Hij heeft alvast suggesties: snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur met trajectcontrole, een inhaalverbod, paaltjes die het fietspad van de rest van de rijweg scheiden, belijning op het wegdek die trillingen en geluid veroorzaakt. Oudenaards schepen Peter Simoens (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit, heeft tijdens de gemeenteraad alvast beloofd dat hij bij wegbeheerder Wegen en Verkeer zal aandringen voor het nemen van voorlopige verkeerskundige maatregelen.