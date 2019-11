Steunpilaren in Kapel van Kerslare zijn verkocht en mogen (bijna) weg Ronny De Coster

26 november 2019

18u06 1 Oudenaarde Het ziet ernaar uit, dat de gele steunpilaren over enkele weken verdwijnen uit de kapel van Kerselare. “Ze zijn verkocht en mogen weg”, antwoordde schepen Stefaan Vercamer (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad op een vraag van oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA).

Het verhaal over de kapel en haar forse, metalen stutijzers is intussen ruimschoots bekend: in mei van dit jaar kwam aan het licht, dat ze er al die jaren hadden gestaan zonder dat dit nodig was. De kapel is in veel betere staat dan sommige experts hadden gevreesd. De stad heeft de stuntijzers intussen verkocht aan de hoogste bieder: die betaalt er 12.500 euro voor. “Maar waarom staan die dingen er nog altijd? Wanneer gaan ze weg”, wou oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad weten. Volgens Stefaan Vercamer (CD&V) is het alleen nog wachten op een technisch verslag. “Binnen de twee weken kunnen die steunen weg zijn”, voorziet hij.