Stefan Leleu over bekeruitsluiting en coronadreiging: “Alle spelers worden deze week uit voorzorg getest” Hans Fruyt

13 september 2020

22u10 0 Oudenaarde KSV Oudenaarde werd door FC Ganshoren, een club uit de Waalse tweede nationale, kansloos uit de Beker van België gegooid. Na negentig minuten stond 4-0 op het scorebord. Wat betekent dat de geelhemden zaterdagavond uit bij Gullegem aan de reguliere competitie kunnen beginnen.

KSVO kende in de aanloop naar de trip naar Brussel heel wat problemen. Jelle Belmans, Jaan Vanwildemeersch en Mathias Vercauteren zijn geblesseerd. Milan Cambier verblijft in het buitenland voor opnames van het tv-programma Love Island. Bovendien belde Nicolas Mulliez ziek af. Olivier Verstraete liep buikgriep op en raakte nipt hersteld. Jochen Vanwaeyenberghe speelde, maar had door een kniestoot op de bil een mindere trainingsweek achter de rug. Ook Kristof Verspeeten (adductoren) raakte maar net op tijd speelklaar.

“Ondanks al die problemen was onze eerste helft best oké”, begon trainer Stefan Leleu zijn wedstrijdanalyse. “Een kopbal van Gilles Van Herreweghe sloeg tegen de lat, Kristof Verspeeten kwam net tekort om de score te openen en op corner kopte Omar Lekhechine net naast. Op een stilstaande fase scoorde de thuisploeg na 35 minuten wel. Vijf minuten later slikten we op een snelle counter een tweede doelpunt. Na de rust probeerden we nog wel, maar het kalf was verdronken. Eigenlijk was de partij bij 1-0 al verloren.”

Dus geen vierde ronde van de Croky Cup – Ganshoren ontvangt komend weekeinde FCV Dender – voor Oudenaarde. Wat betekent dat de competitiestart van KSVO zaterdagavond bij FC Gullegem niet moet worden verdaagd. Trainer Leleu hoopt dat hij Mulliez kan recupereren en dat Verstraete, Verspeeten en Van Waeyenberghe een normale trainingsweek kunnen afwerken. Belmans en Vanwildemeersch zouden deze week het individuele loopwerk hervatten. Op Vercauteren wordt het nog even wachten. Wanneer Cambier terug aan voetbal zal denken is nog niet duidelijk. Bovendien loert ook bij KSV Oudenaarde Covid-19 om de hoek. Vorige week werd bij twee mensen uit de entourage (afgevaardigde en materiaalmeester) een besmetting vastgesteld.

“De komende dagen ondergaan al onze spelers een coronatest”, aldus Leleu. “Niemand vertoont symptomen, dat is een geruststelling, maar heel veel wil dat niet zeggen. Voor alle zekerheid doen we die testen. We nemen geen risico’s. Iedereen zijn temperatuur wordt gemeten, we stellen handgels ter beschikking en we blijven niet te lang in de kantine.”