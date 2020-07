Steeltjestijd in de Brouwerij Cnudde in Eine, want de krieken zijn aangekomen Ronny De Coster

14 juli 2020

19u41 1 Eine Het is weer kriekentijd, en dat betekent dat enkele medewerkers en vrijwilligers van de ambachtelijke Brouwerij Cnudde in Eine aan de slag gaan voor het ‘ontstelen’ van de pas aangevoerde krieken. Hier is dat nog handenarbeid.

“Het zijn zure krieken uit Limburg. We houden de keten kort. Vroeger kwamen de krieken zelfs uit onze eigen tuin. Dat kan over enkele jaren weer, want we hebben nieuwe kriekenbomen geplant”, zegt Lieven Cnudde.

In de ambachtelijke familiebrouwerij aan de Fabriekstraat in Eine gebeurt alles nog manueel. Ook de kersen ontdoen van hun steeltje is geen machinewerk.

“De basis voor onze kriek is het bruine Cnuddebier. Daar voegen we de krieken aan toe. We hangen die in een linnen zak, die wordt ondergedompeld in de tank met bier. De krieken blijven minstens één jaar in de tank om hun smaak aan het bier te geven.