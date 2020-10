Stedelijke sportdienst daagt scholen uit voor een coronaveilige en avontuurlijke veldloop Ronny De Coster

17u37 0 Oudenaarde Omdat de gebruikelijke schoolveldlopen niet coronaveilig te organiseren zijn, komt de Oudenaardse sportdienst met een alternatieve veldloop voor de Oudenaardse scholen.

“Vorige jaren organiseerden we telkens een groot, sportief evenement voor het derde, vierde en vijfde leerjaar. Dit jaar kozen we voor een coronavelige editie waaraan elke Oudenaardse school kan deelnemen”, zegt schepen van Sport Peter Simoens (Open Vld).

Hindernissenparcours

“We kozen ervoor om een uitdagend parcours te creëren met hindernissen zoals autobanden, hellingen en andere obstakels waar de deelnemers over, onder of doorheen moeten klauteren. Het is een avontuurlijke sportactiviteit die de komende drie weken op de sportsite Rodelos blijft voor elke Oudenaardse basis- of middelbare school. We kregen al heel wat positieve reacties van scholen die met hun leerlingen het parcours hebben afgelegd”, zegt de schepen. Scholen die interesse hebben in het parcours, kunnen een tijdslot reserveren via de Oudenaardse sportdienst. Het parcours blijft beschikbaar tot 18 oktober.