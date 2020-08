Stakingsactie bij Aldi, maar winkel in Eine is open Ronny De Coster

31 augustus 2020

13u13 0 Oudenaarde Bij warenhuisketen Aldi zijn maandagochtend tientallen winkel gesloten gebleven als gevolg van een stakingsactie. In de vestiging in Eine is het personeel wel aan het werk gegaan.

Volgens vakbondsman Philipe De Pandelaere (ACV) is een toegenomen werkdruk de aanleiding tot de actie. Vooral bij winkelmanagers, die vaak shifts van twaalf uur doen, lijkt het potje over te koken. Ongeveer de helft van de Aldi-winkels zou als gevolg van de staking gesloten zijn. Het is niet duidelijk of ze vandaag de deuren nog openen. De winkel langs de gewestweg N60 in Eine is alvast wél open.