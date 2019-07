Stadsvissing een kolfje naar de hand van Pieter Van Hulle André Marlier

Als teambuilding is er elk jaar een stadsvissing voor het Oudenaardse stadspersoneel in de visvijvers van Den Drijf in Eine. Voor het eerst werd Peter Van Hulle de winnaar en na acht uur vissen kon hij in totaal een vangst van 63 kilogram op het droge halen. Dat was drie kilo meer dan zijn naaste belager Alain De Keyzer. De top-vijf was verder bevolkt door Marc Teirlinck (48 kilogram), Kevin De Moor (31 kilogram) en Sven De Groote (26 kilogram). Koning werd Kevin De Moor doordat hij de zwaarste vis kon bovenhalen, zijnde een exemplaar van 7,700 kilogram.