Stadsbestuur verwerpt voorstel tot uitbreiding speel-o-theek Oudenaarde “Bijkomende uitleendienst op een andere plaats valt wél te bekijken”, zegt schepen Mathieu Mas. Ronny De Coster

30 september 2019

21u11 2 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde gaat niet in op het voorstel van Groen-oppositieraadslid Maud Wybracke om de speel-o-theek niet langer exclusief voor te behouden voor mensen met een beperking, maar onder meer ook algemeen speelgoed en babymateriaal ter beschikking te stellen. “Zo een uitbreiding is niet aan de orde, omdat de speel-o-theek daardoor zijn eigenheid zou verliezen”, zegt Mathieu Mas (CD&V), schepen van sociale zaken.

De werking van de huidige speel-o-theek is gericht op mensen met een beperking, zowel kinderen en volwassen. Ze kunnen beschikken over meer dan 3.000 materialen, hoofdzakelijk specifiek voor deze doelgroep. Er zijn per jaar ongeveer 8.000 ontleningen aan gezinnen, verenigingen, scholen, instellingen, rusthuizen en studenten uit de sociale sector.

Eigenheid bewaren

“Mensen met een beperking kunnen daar zichzelf zijn en als er een accidentje gebeurt, wordt dat met de mantel der liefde toegedekt. Bovendien is afgelopen zomer gebleken dat heel wat mensen met een beperking vaak in de speel-o-theek vertoefden. Dus in dat opzicht is een uitbreiding niet aan de orde, want dat betekent dat de speel-o-theek deze specifieke functie verliest”, zegt Mathieu Mas.

Op andere plaats

De schepen sluit niet uit, dat er op een andere plaats een bijkomende uitleendienst kan uitgebouwd worden. “In het sociaal huis hebben wij zo al de fietsbieb opgestart waar jongeren kunnen doorgroeien en waar fietsen kunnen ontleend worden tot 12 jaar. Een mogelijke uitleendienst kan eventueel gekoppeld worden aan de nieuwe locatie voor speelpleinwerking ZAP, bedenkt schepen Mas.