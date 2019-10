Stadsbestuur van Oudenaarde wil 500 “toekomstbomen” aanplanten Ronny De Coster

25 oktober 2019

17u20 1 Oudenaarde 500 nieuwe bomen planten de komende vijf jaar en er dan ook zorg voor dragen: dat is wat het stadsbestuur van Oudenaarde wil realiseren om zich te profileren als klimaatvriendelijke en groene stad. “En we gaan niet zomaar bomen planten, maar voor elke gekozen plaats uitkienen welke boom daar best past”, kondigen schepen John Adam en burgemeester Marnic De Meulemeester samen aan.

“In ons bestuursakkoord hamerden we al op het belang van een klimaatvriendelijke en groene stad en uit de eerste resultaten van het inspraaktraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ blijkt nu dat dit ook bij onze inwoners hoog op het prioriteitenlijstje staat”, zegt burgemeester Marnic de Meulemeester (Open Vld).

“Eerder dan ondoordacht kriskras bomen aan te planten die op termijn dan toch afsterven en moeten gerooid worden, hebben we onderzocht welke soort boom op welke plaats de beste ontwikkelingskansen krijgt. Zo worden bomen aangeplant die kunnen uitgroeien en een meerwaarde kunnen bieden voor de omgeving en de algemene levenskwaliteit”, vult schepen van Openbare Werken John Adam (Open Vld) aan.

5-jarenplan

En dat gaat volgens hem verder dan enkel de keuze van de boomsoort. “We zullen we ook bij het ontwerp van nieuwe stadsontwikkelingsprojecten rekening houden met onze duurzame bomenvisie. Binnen een termijn van vijf jaar komen er zowel in het centrum als in de verschillende deelgemeenten minstens 500 toekomstbomen”, maakt Adam zich sterk.