Stadsbestuur van Oudenaarde trekt 1 miljoen euro uit om snel zwaarst getroffen handelaars te steunen Ronny De Coster

24 maart 2020

12u47 52 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur neemt maatregelen om de lokale ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis te steunen. Een budget van 1 miljoen euro wordt vrijgemaakt om zo snel mogelijk de zwaarst getroffen zaken te kunnen helpen. Bovendien hoeven handelaars in het kernwinkelgebied dit jaar de promotaks niet te betalen.

“Het zijn financieel zware tijden voor heel wat ondernemers en dus willen we ze een hart onder de riem steken om deze moeilijke periode door te komen. Met een financiële tegemoetkoming willen we onze Oudenaardse ondernemers uit de nood te helpen”, zegt schepen Carine Portois, bevoegd voor Lokale Economie.

We roepen ook de verhuurders van (horeca)panden op om een compensatie te voorzien in de maandelijkse huur Schepen Carine Portois, bevoegd voor Lokale Economie

Een budget van 1 miljoen euro werd vrijgemaakt om de zwaarst getroffen ondernemers te kunnen helpen. “We maken hier zo spoedig mogelijk werk van en verdere maatregelen zullen volgen”, zegt Portois. Het stadsbestuur roept ook de verhuurders van (horeca)panden op om een compensatie te voorzien in de maandelijkse huur.

Alle handelaars op website van de stad

Een aantal Oudenaardse handelaars bieden, conform de coronamaatregelen, de mogelijkheid aan om producten af te halen of te bezorgen, of werken met een webshop. De website van de stad, www.oudenaarde.be/samensterk groepeert alle initiatieven van lokale handelaars in een handig overzicht. Ook de Facebookpagina Samen Sterk in Oudenaarde, een initiatief van een aantal Oudenaardse ondernemers, brengt het huidige aanbod van handelaars onder de aandacht. Daarmee wil het stadsbestuur iedereen aanmoedigen om de lokale ondernemers te steunen. Handelaars die (nog) niet in het overzicht staan, kunnen zich aanmelden via de stedelijke website oudenaarde.be/samensterk/meldpunt of via e-mail naar economie@oudenaarde.be.

Toekomstplannen

“Naast de maatregelen om de ondernemers door deze moeilijke periode te loodsen, denkt de stad ook na over de toekomst, na de coronacrisis”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Dit is een lastige periode voor de Oudenaardse ondernemers en met de steunmaatregelen willen we hen alvast een positief signaal sturen. Maar we denken ook aan de toekomst en we zullen ons, samen met andere actoren, maximaal inzetten om het Oudenaardse handelsleven na de crisis opnieuw te laten openbloeien”, maakt de burgemeester zich sterk.