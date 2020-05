Stadsbestuur van Oudenaarde is gestart met de levering van mondmaskers aan huis: “Heel blij met de steun van 47 verenigingen, vrijwilligers en horecazaken” Ronny De Coster

27 mei 2020

Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde start vandaag met het aan huis leveren van mondmaskers. Elke inwoner van Oudenaarde ontvangt de komende dagen een gratis, herbruikbaar mondmasker in de bus. "De levering had helaas wat vertraging, maar gelukkig kunnen we vandaag eindelijk starten met de bedeling", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester.

Eind april plaatste de stad, samen met de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem) een bestelling van 63.000 herbruikbare mondmaskers bij organisatie Think Pink. Tachtig procent van de opbrengst van de verkoop gaat daardoor naar concrete projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen. De gemeenten van de politiezone bestelden een herbruikbaar mondmasker voor elke inwoner.

Vertraging

“De levering was voorzien voor midden mei, maar had helaas wat vertraging. Dinsdag konden we van start gaan met het vullen van de enveloppen, wat een huzarenstukje is. Elke omslag heeft namelijk een andere samenstelling, afhankelijk van de gezinssamenstelling en omdat we verschillende modellen hebben voor kinderen, mannen en vrouwen”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). Stadspersoneel en tal van vrijwilligers vullen de omslagen. Dat gebeurt in de Qubus, die tijdelijk is omgetoverd tot inpak- en verdeelcentrum. In de envelop zitten de mondmaskers, een flyer met draag-, bewaar- en wasinstructies en een begeleidende brief met contactgegevens als er problemen of vragen zouden zijn.

47 verenigingen verenigingen, vrijwilligers en horecazaken helpen

De stad kan voor de verdeling van de mondmaskers rekenen op de steun van 47 verenigingen, vrijwilligers en horecazaken. “Vandaag en de komende dagen worden alle maskers verdeeld door onze vrijwilligers. We zijn hen erg dankbaar. Dankzij hun engagement kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zijn mondmasker snel in de bus krijgt”, besluit de burgemeester.