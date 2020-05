Stadsbestuur van Oudenaarde begint woensdag met verdeling van gratis mondmaskers en filters aan huis Ronny De Coster

22 mei 2020

09u37 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde begint op woensdag 25 mei met de verdeling van gratis mondmaskers. Alle inwoners, ook kinderen, krijgen een mondbeschermer en een filter. De verdeling gebeurt later dan voorzien, doordat de levering vertraging heeft opgelopen.

De bestelling van de mondmaskers is geplaatst door de intergemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen. Ook Kruishoutem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem worden via de veiligheidscel van mondmaskers voorzien.

Think Pink

De mondbeschermers zijn besteld bij Think Pink, waardoor de stad ook een goed doel steunt: 80 procent van de opbrengst gaat naar de strijd tegen borstkanker. De levering was voor vorige week voorzien, maar liep vertraging op. Intussen liet de leverancier weten, dat de mondmaskers op maandag 25 mei zullen arriveren. “Vanaf woensdag gaan de vrijwilligers op pad om in elk Oudenaards gezin de beloofde mondmaskers thuis te bezorgen. De organisatie van de verdeling is al helemaal voorbereid”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). Ieder lid van het gezin zal een mondmasker krijgen, dus ook kinderen. Vanaf 12 jaar is er onderscheid in maskers voor vrouwen of mannen. Bij elk masker wordt ook een filter meegeleverd.