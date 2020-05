Stadsbestuur en IVLA investeren in personeel en camera’s om sluikstorters te betrappen Ronny De Coster

27 mei 2020

10u01 5 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde investeert samen met de afvalintercommunale IVLA in personeel en camera’s die sluikstorters moeten betrappen. Dat heeft burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) in de gemeenteraad geantwoord op een vraag van oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA).

“De intercommunale IVLA heeft twee bijkomende mensen in dienst genomen die GAS-boetes kunnen uitschrijven voor sluikstorters. Ook de aankoop van een of meerdere camera’s is voorzien”, weet burgemeester Marnic De Meulemeester. Oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA) vindt het belangrijk dat de stad meer werk maakt van de strijd tegen vandalisme en sluikstorten.

Ook tegen vandalisme

“Zwerfvuil brengt extra ruimkosten met zich mee en verstoort het straatbeeld. Bewoners ervaren sluikstort als hoogst hinderlijk. Op bepaalde locaties blijkt sluikstorten een hardnekkig probleem. Het plaatsen van bijkomende camera’s kan helpen om de pakkans te vergroten op gevoelige plaatsen zoals bij de glasbollen of langs de Donkvijver. Met de inzet van camera’s kunnen plegers van vandalisme opgespoord en bestraft worden. Daarnaast werken camera’s ook afschrikkend. Vooral in de stationsomgeving en op de stedelijke begraafplaats Meulewal kan extra cameratoezicht helpen om het vandalisme in te dijken en het veiligheidsgevoel verhogen”, gelooft Meerschaut.