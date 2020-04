Stadsbestuur deelt aankoopbonnen en knutseldozen uit voor kwetsbare gezinnen in Oudenaarde Ronny De Coster

14 april 2020

16u24 32 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde neemt enkele initiatieven om de meest kwetsbaren te steunen tijdens de coronacrisis. Het deelt 200 educatieve knutselpakketten uit aan kwetsbare kinderen en waardebonnen van 25 euro aan houders van een OK-pas.

“We schenken in deze moeilijke periode bijzondere aandacht aan kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties, want de impact van de coronacrisis is niet te onderschatten. Daarom zal de stad de komende week 200 dozen met educatief knutselmateriaal leveren aan de meest kwetsbare gezinnen in Oudenaarde. Zo willen we hen een educatieve, creatieve en plezierige tijdsbesteding aanbieden tijdens deze lockdown. Bovendien krijgen ook de ouders een uitgebreid stappenplan als hulpmiddel bij de knutselopdrachten”, zegt Mathieu Mas (CD&V), schepen van Sociale Zaken. De dozen, bestemd voor kinderen tussen 2 en 12 jaar, worden aan huis geleverd door de Sociale Dienst van de stad. “Dat is bewust”, zegt de schepen. “Zo kan die ook nog eens kan luisteren naar eventuele extra noden. In totaal ontvangen iets meer dan 200 Oudenaardse gezinnen een creatieve knutseldoos.”

Oudenaardebonnen

Tweede maatregel die het Oudenaardse schepencollege neemt, is de schenking van een aankoopbon van 25 euro aan kwetsbare gezinnen. “Gezinnen met een OK-pas zullen Oudenaardebonnen ter waarde van 25 euro krijgen waarmee hij of zij de nodige aankopen kan doen bij een lokale Oudenaardse handelaar. We geven één bon per lid van een gezin. Een gezin met twee kinderen krijgt dus 100 euro”, aldus de schepen. “We zullen ook voortdurend bijsturen waar nodig. Zo volgen er ongetwijfeld nog gunstmaatregelen, uiteraard afhankelijk van de komende evoluties van de crisissituatie. We verwachten meer aanvragen voor aanvullende steun bovenop het leefloon. Burgers die er tot voor kort net in slaagden om het hoofd boven water te houden, zullen nu ook in de problemen komen”, verwacht Mas.