Stadbestuur van Oudenaarde onderzoekt hoe het camera’s kan inzetten om sluikstorters te betrappen Ronny De Coster

05 februari 2020

18u57 0 Oudenaarde Om sluikstorters te betrappen, kan het stadsbestuur van Oudenaarde maar beter een verborgen camera inzetten, stelt oppositieraadslid Elisabeth Meuleman (Groen) voor. Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) de Meulemeester zegt dat de stad dit onderzoekt. “Een camera aankopen is één zaak, maar we gaan wel eerst onderzoeken hoe we de vervolging van overtreders kunnen organiseren”, zegt De Meulemeester.

In hun strijd tegen sluikstorters zetten verschillende gemeenten in de Vlaamse Ardennen als verborgen camera’s in. In Brakel, waar het systeem nog maar een paar maanden werk, zijn op basis van camerabeelden al vier sluikstorters betrapt en geïdentificeerd. Gavere besliste onlangs ook al om in de buurt van glasbollen en op andere sluikstortgevoelige plekken een camera verdekt op te stellen.

“Ook in Oudenaarde, zo wordt ons door ‘Plogging Oudenaarde’ en andere vrijwilligers geregeld gesignaleerd, zijn er plekken waar hardnekkig aan sluikstorter wordt gedaan. Het wel nuttig zijn om met de subsidie die de stad ontvangt van ‘Mooimakers’ een mobiele camera aan te kopen om sluikstorten aan te pakken”, stelt Oudenaards oppositieraadslid Elisabeth Meuleman (Groen) voor.

Vervolging organiseren

Marnic De Meulemeester (Open Vld), burgemeester en ook bevoegd voor Milieu, gelooft wel in het nut van het inzetten van camera’s. “Dat we actie zullen ondernemen, staat in ons bestuursakkoord en camerabewaking hoort daar bij. Maar we gaan dit niet halsoverkop doen: we willen eerst goed bekijken welke de zwarte punten zijn. En het aankopen van camerabewaking is nog maar een begin: je moet die ook efficiënt kunnen gebruiken en de vervolging van overtreders goed kunnen organiseren. Daarvoor moet er personeel beschikbaar zijn. We gaan eerst de taakverdeling bekijken en zien of er ook een samenwerking mogelijk is met de intercommunale I.VL.A. Daar is recent nog een personeelslid aangeworven dat specifiek zal werken in de strijd tegen zwerfvuil. Principieel ben ik dus zeker voorstander van het inzetten van camera’s, maar geef ons nog wat tijd om die uit te werken en te organiseren”, besluit De Meulemeester.