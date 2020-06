Stad zoekt jobstudenten voor woonzorgcentra Meerspoort Oudenaarde en Scheldekant Eine Ronny De Coster

14 juni 2020

22u58 0 Oudenaarde Woonzorg Oudenaarde is op zoek naar jobstudenten voor de zorg, kinesitherapie en ergo/animatie tijdens de zomermaanden in de rusthuizen Meerspoort in Oudenaarde en Scheldekant in Eine.

Vakantiejobs in de zorg zijn vacant voor de periode van 13 juli tot en met 23 augustus. In de kinesitherapie en in de ergo en animatie kunnen studenten aan de slag van 1 juli tot en met 31 augustus. Om in aanmerking te komen, moet je studeren in de richting zorg/kinesitherapie/ergo. Ook sociaal vaardig en flexibel zijn, kunnen samenwerke,n en bereid zijn tot leren en samenwerken zijn vereiste competenties. De jobstudenten werken in Wzc Meerspoort in Oudenaarde en in Wzc Scheldekant in Eine. Je kandidaat stellen kan op de weblink https://www.jobsolutions.be/register/5768/personal. Meer informatie is te verkrijgen bij de Personeelsdienst van Stad Oudenaarde, ACM, Tussenmuren 17 in Oudenaarde. Mail: personeel@oudenaarde.be