Stad wil rondgang Kapittel Eine herstellen, maar dan moeten er graven op het kerkhof wijken Ronny De Coster

01 oktober 2019

20u08 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde gaat onderzoeken het ‘klein kapittel’ in Eine kan hersteld worden. Om de rondgang rond de Sint-Eligiuskerk en het kerkhof weer mogelijk te maken, zouden wel verschillende graven moeten wijken.

Rond de Sint-Eligiuskerk en het kerkhof van Eine bevindt zich het klein kapittel. Tot decennia geleden maakten paarden en ruiters langs die smalle weg een rondgang rond de kerk. Maar die optochten zijn al van vele decennia geleden. Het klein kapittel vormt vandaag geen sluitend geheel rondom de Sint-Eligiuskerk, doordat op een deel ervan zelfs graven zijn aangelegd.

De heemkundige kring van Eine is al jaren vragende partij om het kapittel weer in zijn oude glorie te herstellen. Liberaal gemeenteraadslid Tineke Van hooland plaatste het item deze week ook op de politieke agenda. “Het zou meer mogelijkheden voor ommegangen geven en zou voor historische evocaties kunnen benut worden”, vindt Van hooland.

Graven weghalen

“Dit is eigenlijk al een oud dossier: al in 2009 kwam het in het schepencollege al aan bod”, weer cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “Toen is gezegd, dat voor het herstellen van het kapittel enkele graven op het kerkhof moeten verplaatst worden. Onlangs is ook al de beslissing genomen om de rondweg weer compleet te maken. Maar eerst moeten we onderzoeken of er op bepaalde graven nog concessie bestaan. Die procedure zullen we zo snel mogelijk opstarten”, zegt de schepen.