Stad wil nog zeker half jaar eenrichtingsverkeer op Doornikse Heerweg en beslist dan of die blijft Ronny De Coster

23 januari 2020

18u58 0 Oudenaarde De stad verlengt de regeling van eenrichtingsverkeer in de Doornikse Heerweg in Bevere met een half jaar. Daarna beslist het bestuur of die verkeersregeling definitief wordt.

Voor de werkzaamheden aan de rotonde Bruwaan op de N60 voerde de stad in de Doornikse Heerweg tussen de Fatimakapel en de Deinzestraat eenrichtingsverkeer in. Intussen zijn die werkzaamheden achter de rug, maar het blijft verboden om vanuit de Deinzestraat de Doornikse Heerweg richting Eine in te rijden. Het stadsbestuur wil het eenrichtingsverkeer over een langere periode van 6 maanden uittesten en de gevolgen voor de verkeersdoorstroming bekijken in combinatie met de openstelling van de vernieuwde rotonde Bruwaan. Het verkeer vanuit Ronse dat naar de zuidkant van Eine wil, kan best van op de N60 via de rotonde Bruwaan de afslag Doornikse Heerweg nemen. Bestemmingsverkeer voor Eine-centrum gaat best via de rotonde aan de Graaf van Landaststraat.