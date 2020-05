Stad vernieuwt riolering en wegdek in negen straten in Mater Ronny De Coster

14 mei 2020

17u25 16 Oudenaarde De stad zet vanaf midden juni een aannemer aan het werk om de riolering en het wegdek van de Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruitersstraat en Kloosterweg te vernieuwen.

“De straten krijgen een volledig gescheiden rioleringsstelsel: de afvoer van het afvalwater zal gebeuren via een nieuw aan te leggen afvalwaterleiding. Voor het hemelwater behouden en herprofileren we zo veel mogelijk het bestaande grachtenstelsel. Waar er geen grachten zijn, zal de aannemer ook een nieuwe regenwaterleiding voorzien. Hij koppelt alle leidingen op het privaat domein langsheen het tracé af en sluit ze aan op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten”, zegt schepen van Openbare Werken John Adam (Open Vld).

Waterlopen saneren

“Het doel van het project is om de omliggende waterlopen te saneren en de straten aan te sluiten op het zuiveringsstation van Oudenaarde. Het rioolproject rond de cluster Broeke in Mater is een logisch vervolg op een eerder uitgevoerd Aquafin-project waarbij er een gescheiden stelsel werd aangelegd in Kerkgate en in een deel van de Bronstraat. Dankzij dat omvangrijk project wordt de zuiverings- en rioleringsgraad in Oudenaarde opnieuw wat hoger, terwijl we in vergelijking met de rest van onze regio al zeer goed scoren”, bedenkt de schepen. Van de werkzaamheden aan de riolering maakt het stadsbestuur gebruik om ook de wegen volledig te vernieuwen. De aannemer krijgt 325 werkdagen en 3,3 miljoen euro om de klus te klaren.