Stad verbiedt zwaar verkeer op kruispunt Boskant-Kleistraat in Mater, maar breekt weg nog niet meteen op Ronny De Coster

07 februari 2020

12u25 0 Oudenaarde Tractoren en vrachtwagens van meer dan 3,5 ton mogen het kruispunt Boskant-Kleistraat niet meer overrijden. Bij onderhoudswerkzaamheden hebben werklui vastgesteld, dat een gemetselde ondergrondse koker in slecht staat is.

De stad voert de tonnagebeperking in om te beletten, dat het wegdek op het kruispunt inzakt. Maar een onmiddellijke herstelling is niet gepland. De heraanleg van het kruispunt is al opgenomen in het dossier Broeke, waarvoor de werkzaamheden normaal starten eind april. Om te beletten dat de straat twee keer moet afgesloten worden, mag alleen nog lichter verkeer over het kruispunt.