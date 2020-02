Stad stuurt met steun van alle politieke fracties brief naar Maggie De Block voor behoud van materniteit AZ Oudenaarde Ronny De Coster

06 februari 2020

18u16 4 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde stuurt minister Maggie De Block (Open Vld) een brief vol argumenten tegen een eventuele sluiting van de materniteit van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Alle politieke partijen scharen zich achter dat initiatief. Volgens Stefaan Vercamer (CD&V), voorzitter van de raad van bestuur van de kliniek, is er nog helemaal geen reden tot ongerustheid.

De studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg , die onlangs bekend is geraakt, maakte wél veel mensen ongerust. Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde zou volgens die studie elk jaar minstens 557 geboorten moeten halen voor een aanvaardbaar renderen, maar zit daar een honderdtal onder. “Maar eigenlijk stelt het probleem over kostenefficiëntie zich niet”, zegt schepen Stefaan Vercamer (CD&V), die ook voorzitter is van de raad van bestuur van het AZ Oudenaarde. “Ons ziekenhuis maakt deel uit van het netwerk met het UZ Gent, Jan Palfijn en Sint-Lucas. Die laatste twee zitten al aan het maximum. In die structuur kan er geen sprake van zijn dat de materniteit niet in Oudenaarde zou blijven. Ik zie geen reden tot ongerustheid”, zegt Vercamer.

Toegankelijke basiszorg

Toch schaart hij zich, net als de voltallige gemeenteraad van Oudenaarde, achter een motie op voorstel van Franka Bogaert (Open Vld), Mathieu De Cock (CD&V) en Dagmar Beernaert (sp.a). Oudenaarde stuurt een brief naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block vol argumenten voor het behoud van de materniteit in Oudenaarde. De stad voert onder meer aan, dat het AZ Oudenaarde een regionaal basisziekenhuis is met als missie een toegankelijke zorg te bieden. Een bevalling behoort tot de absolute basiszorg. Een verplaatsingstijd van een halfuur is niet voor elke patiënt een aanvaardbare norm, zo staat in de brief aan de minister. De gemeenteraad vraagt aan De Block om geen nieuwe normen op te leggen en naast kosten- en efficiëntie-overwegingen ook rekening te houden met kwaliteit en nabijheid van basiszorg en pleit ervoor om de materniteit van het AZ Oudenaarde te behouden.